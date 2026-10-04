نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان ماده ۱۸ این طرح را به کمیسیون ارجاع و با ماده ۱۹ آن موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان (طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهاد‌های بیگانه در کشور)، ماده ۱۸ این طرح بررسی شد و در نهایت با تذکر حجت الاسلام سلیمی، این ماده به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع شد.

متن این ماده بدین شرح است:

هرگونه ارتباط آگاهانه اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی با سازمان‌های اطلاعاتی، امنیتی نظامی یا شبه نظامی دولت‌های بیگانه ممنوع است و در صورتی که برای رفتار مرتکب در این قانون یا قوانین دیگر مجازات شدیدتری پیش بینی نشده باشد، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود تعاملات رسمی و علنی دستگاه‌های حکومتی جمهوری اسلامی ایران با همتایان خارجی خود، که در چارچوب قوانین داخلی و مقررات بین المللی انجام می‌پذیرد از شمول حکم این ماده مستثنی است. تبصره - ارتباط با نهاد‌هایی که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی ممنوع است مشمول مجازات این ماده می‌باشد. فهرست این سازمان‌ها و نهاد‌های خارجی توسط دبیرخانه این شورا به طور دوره‌ای اعلام عمومی می‌شود.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۹ این طرح با ۱۸۰ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۶ رای ممتنع موافقت کردند.

متن این ماده بدین شرح است:

هر گونه دریافت مال وجه با امتیاز اعم از مستقیم یا غیر مستقیم از کارگزار بیگانه به منظور تأمین هزینه در انتخابات سراسری، انتخابات موضوع قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، انتخابات اشخاص خصوصی عهده دار ماموریت عمومی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹/۲/۱۳۹۰ ممنوع است. مرتکب به حبس درجه چهار و ضبط کلیه وجوه و اموال تحصیل شده و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر ارزش آنها محکوم می‌شود.