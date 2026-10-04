در راستای پیشگیری از خطرات ناشی از سیلاب، عملیات لایروبی نقاط بحرانی نهر سنتی مولا شهرستان امیدیه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان امیدیه کفت: با هدف اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه در برابر خطرات احتمالی ناشی از پدیده ال‌نینو و بارش‌های پیش‌بینی‌شده، عملیات لایروبی این نهر سنتی در دستور کار قرار گرفت.

سید مهرداد حسینی فر افزود: در اجرای این عملیات ضمن جمع آوری نیزار‌های موجود در کانال، مسیر آب در نهر مولا به طور کامل لایروبی می‌شود که موجب سرعت بخشی به جریان آب، جلوگیری از طغیان احتمالی و کاهش خسارت به اراضی کشاورزی می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: حفظ امنیت غذایی و صیانت از منابع کشاورزان از اولویت‌های مدیریت جهاد کشاورزی امیدیه است و پیگیری‌ها و هماهنگی‌های لازم تا حصول نتیجه مطلوب ادامه خواهد داشت.