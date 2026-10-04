به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز، حسین فاضلی هریکندی با بیان اینکه همه شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان باید به سامانه ثبت اسناد و املاک کشور متصل شوند، افزود: با اهتمام شکل گرفته در دادگستری کل استان البرز و سایر دستگاه‌های مسئول، نخستین شناسه یکتای استان البرز در شهرداری کرج صادر و اجرای ماده ۱۴ قانون در استان البرز به صورت رسمی آغاز شد

وی گفت: براساس قانون نقشه‌هایی که اشخاص از شهرداری درخواست می‌کنند در ابتدای امر باید پلاک ثبتی ملک از ثبت استعلام و سپس جهت تهیه نقشه معماری به نظام مهندسی ارسال شود و پس از تهیه نقشه، مجددا به شهرداری برگردانده شده و شهرداری از طریق «پنجره واحد مدیریت زمین»، مدارک را به «سامانه جامع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» ارسال کند.

رئیس کل دادگستری استان البرز افزود: بر اساس ماده ۱۴ قانون، به هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر آپارتمان و منضمات آن از جمله پارکینگ و انباری که مطابق پروانه باید احداث شود، یک «شناسه یکتا» از سوی ثبت اختصاص داده می‌شود که تا زمان صدور سند رسمی معتبر است

فاضلی هریکندی با بیان اینکه هر نوع پیش فروش آپارتمان‌های در حال احداث که برای آن شناسه یکتا صادر شده باشد باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد، افزود: بر این اساس از وقوع بسیاری از اختلافات مابین مالک، سازنده و پیش خریداران و طرح دعاوی و پرونده‌های حقوقی و کیفری مرتبط با آن پیشگیری شده و با توجه به الزام به ثبت رسمی پیش فروش و عدم اعتبار اسناد عادی، واگذاری و فروش آپارتمان‌های در حال احداث به اشخاص متعدد هم غیرممکن خواهد بود.