برداشت ذرت علوفهای در چهارمحال و بختیاری
برداشت ذرت علوفهای با افزایش بیش از ۱۰ درصدی در چهارمحال و بختیاری تا نیمه مهر پیش بینی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، سطح زیر کشت ذرت علوفهای در چهارمحال و بختیاری ۵ هزار و ۲۰۰ هکتار است.
برداشت محصول در هر هکتار ۶۵ تن پیش بینی شده است.
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