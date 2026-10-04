روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران از اجرای عملیات فنی برای خنثی‌سازی و انهدام بقایای مهمات عمل‌نکرده ناشی از تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی آن در محدوده پاکدشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط‌عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام استان تهران با صدور اطلاعیه‌ای جزئیات اجرای عملیات خنثی‌سازی و انهدام بقایای مهمات عمل‌نکرده دشمن را تشریح کرد.

بر اساس این اطلاعیه، نیروهای متخصص و یگان‌های چک و خنثی‌سازی، از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۶ امروز (یکشنبه ۱۲ مهرماه) اقدام به انهدام فنی مهمات عمل‌نکرده ناشی از تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی آن در محدوده شهرستان پاکدشت خواهند کرد.

در بخش دیگری از این اطلاعیه با تاکید بر حفظ آرامش عمومی آمده است: با توجه به اجرای این عملیات، احتمال شنیده شدن صدای انفجار در سطح شهرستان پاکدشت و مناطق همجوار وجود دارد که کاملاً ناشی از اقدامات فنی و کنترل‌شده بوده و جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان عزیز نیست.

روابط عمومی سپاه استان تهران در پایان از عموم مردم درخواست کرده است ضمن حفظ خونسردی، اخبار را صرفاً از مراجع رسمی پیگیری کرده و به شایعات بی‌اساس فضای مجازی توجهی نکنند.