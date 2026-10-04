به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد ؛ فرمانده انتظامی بهمئی با اشاره به ظرفیت مشارکت مردمی در حل اختلافات، بیان کرد: بسیاری از اختلافات با همکاری و مشارکت مردم و بدون نیاز به طی کردن فرآیندهای طولانی قضایی قابل حل‌وفصل است.

جمشیدی همچنین سامانه ۱۱۰ را پل ارتباطی پلیس و مردم عنوان کرد و گفت: این سامانه به‌صورت شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش‌ها و درخواست‌های شهروندان است.

وی با اشاره به کاهش جرایم در شهرستان بهمئی، افزود: با تعامل شورای تأمین و مجموعه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای شهرستان، در حوزه نزاع‌های فردی ۲۵ درصد، نزاع‌های دسته‌جمعی ۳۰ درصد و در حوزه تیراندازی‌ها ۸۵ درصد کاهش وقوع جرم داشته‌ایم.

فرمانده انتظامی بهمئی از همکاری و حمایت امام‌جمعه، اعضای شورای تأمین، فرماندار، مجموعه قضایی، دادستان، سپاه پاسداران، سربازان گمنام امام زمان(عج)، معتمدان، ریش‌سفیدان و سایر عوامل مؤثر در برقراری نظم و امنیت شهرستان قدردانی کرد.

جمشیدی در پایان تأکید کرد: مجموعه انتظامی شهرستان در مسیر دفاع از آرمان‌های نظام و انقلاب و تأمین امنیت مردم، با تمام توان و تا پای جان به وظایف خود عمل خواهد کرد.