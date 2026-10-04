با توجه به احتمال بارش و آب‌گرفتگی معابر و برخی اماکن در شهر کرمانشاه، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه در آماده‌باش کامل قرار گرفت.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه اعلام کرد : نیروهای عملیاتی و تجهیزات امدادی سازمان برای ارائه خدمات به شهروندان آماده هستند و پمپ‌های روبین نیز برای تخلیه آب و مقابله با آب‌گرفتگی‌های احتمالی در حالت آماده‌به‌کار قرار دارند.

در این اطلاعیه از شهروندان درخواست شده در زمان بارندگی از تردد غیرضروری در مسیرهای آب‌گرفته خودداری کرده و در صورت بروز حادثه با سامانه ۱۲۵ تماس بگیرند.