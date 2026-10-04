مدیرکل استاندارد آذربایجان غربی از انجام بیش از ۲۲۵۰ آزمون فنی و تخصصی بر روی نازل‌های عرضه سوخت مایع در نیمه نخست سال جاری خبر داد. این عملیات نظارتی با هدف تضمین دقت حجم سوخت‌رسانی و پیشگیری از بروز حوادث در جایگاه‌های سوخت انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سازمان استاندارد آذربایجان غربی با تشدید نظارت‌های فنی بر تجهیزات عرضه سوخت، گام مهمی در جهت تضمین حق مصرف‌کنندگان و ارتقای ایمنی جایگاه‌ها برداشته است.

ابراهیم فخری، مدیرکل استاندارد آذربایجان غربی،گفت: طی۶ ماه نخست سال جاری، مجموعاً ۲۲۵۰ مورد آزمون تخصصی بر روی نازل‌های عرضه سوخت مایع انجام شده است.

وی همچنین به حوزه سوخت‌های فشرده نیز اشاره کرد و افزود: در بخش گاز طبیعی فشرده (CNG)، طی این دوره ۴۶۷ مورد آزمون فنی بر روی نازل‌ها انجام شده است. با توجه به حساسیت بالای سیستم‌های گاز فشرده، این آزمون‌ها نقشی حیاتی در پیشگیری از هرگونه تخلف و بروز خطا در حوزه عرضه گاز ایفا می‌کنند.

مدیرکل استاندارد استان تأکید کرد: حضور مستمر کارشناسان در تمامی نقاط توزیع سوخت استان، علاوه بر حفظ حقوق اقتصادی شهروندان، یک لایه حفاظتی برای ایمنی عمومی است.

وی افزود: شناسایی سریع تجهیزات دارای نقص فنی از طریق این آزمون‌ها، مانع از بروز حوادث ناخواسته و پرخطر در جایگاه‌های سوخت می‌شود.