گزارش «کاریکاتورِ خبری روز» این هفته، و در بخش معرفی کارتونیست‌های جهان به معرفی و مرور آثار مجتبی حیدرپناه اختصاص دارد؛ هنرمندی که نامش با کاریکاتور اجتماعی و کارتون‌های سیاسی و فلسفی گره خورده است. آثار او نه فقط کارتون و یا کاریکاتور که تأملی بی‌پروا بر زیست‌روزمره انسان معاصر است. آثار او ترکیبی از کاریکاتور و تصویرسازی است؛ تصاویری که به شرحی نیاز ندارند و با زبانی جهانی با مخاطب ارتباط برقرار می‌کنند. در قاب‌های ماندگار حیدرپناه، هنر کاریکاتور به آینه‌ای برای مخاطب تبدیل می‌شود که واقعیت را بی‌پرده بازمی‌تاباند. در روزگاری که پیچیدگی روابط انسانی و معادلات سیاسی و اجتماعی، روایت و گزارش خبری را به انبوهی از آمار و ارقام بدل کرده است، کاریکاتوریست‌های جهان رسالتی دیگرگونه بر دوش می‌کشند. در این میان، این طراح چیره دست ایرانی از جمله هنرمندانی است که با زبانی طنازانه و تصاویری تأثیرگذار، پیچیده‌ترین معضلات اجتماعی و سیاسی را در ساده‌ترین و ماندگارترین قاب‌ها خلاصه کرده است. گزارش امروز، «کاریکاتورِ خبری روز» نگاهی به کارنامه پربار این کارتونیست برجسته کشور مان دارد. آثار حیدرپناه در نگاه نخست به یک پلان منحصر می‌شوند، اما مفاهیم هر تصویر می‌توانند تا پلان‌های بعدی در ذهن مخاطب امتداد داشته باشند. کارتون‌های حیدرپناه نسبت به آثار دیگر این حوزه شاعرانه‌تر به نظر می‌رسند و شیوه او را می‌توان «تصویرگری مفهومی» نامید. هنر کاریکاتور در دستان او ابزاری ارتباطی ست که به او اجازه می‌دهد بدون دانستن زبان مردم جهان، با آنها به سادگی سخن بگوید.

عکاس : تهیه گزارش : سهراب سیدجمالی