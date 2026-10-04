

مهدی تاج در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، افزود: در فرآیند صدور مجوز حرفه‌ای امسال تغییرات خیلی زیادی به وجود آمده است و در آن دو چیز بسیار مهم است که اولی مساله استادیوم هاست؛ استادیوم‌ها قبلا دو الی ۳ شرط داشت که الان شروط آن خیلی بیشتر شده است؛ استادیوم‌ها اکنون در گرید‌های A B C D و E قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: مثلا‌ای اف سی می‌گوید این بازی‌ها فقط می‌تواند در ورزشگاه‌های گرید A یا B برگزار شود؛ هم اکنون تنها ورزشگاهی در کشور که می‌تواند گرید B بگیرد ورزشگاه پارس شیراز است و سایر استادیوم‌های ما در درجه C قرار می‌گیرند. البته این ایراد نیست ولی ما باید آهسته آهسته ورزشگاه هایمان را تبدیل کنیم به ورزشگاه‌های گرید B و A؛ کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرده که از فصل ۲۰۲۷ - ۲۰۲۸ بازی‌های لیگ نخبگان فقط در ورزشگاه‌های A و B برگزار می‌شوند.

رئیس فدراسیون فوتبال درباره وضعیت ورزشگاه آزادی نیز گفت: به مسئولان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور با ارسال نامه‌ای شرایط مدنظر‌ای اف سی را اعلام کردیم تا در بازسازی ورزشگاه آزادی این موارد مد نظر قرار بگیرد.

تاج درباره شرایط صدور مجوز حرفه‌ای برای باشگاه‌های فوتبال تصریح کرد: دومین شرطی که برای دریافت مجوز حرفه‌ای وجود دارد و به نظر من خیلی مهم است فیر پلی مالی است که در این مسیری قانونی وجود دارد و الزامات آن جدی‌تر است؛ کاهش زیان انباشته باید در آن دیده شود. ما دیگر نمی‌توانیم به باشگاه‌هایی که زیان انباشته آنها به جای کاهش افزایش پیدا می‌کند مجوز حرفه‌ای بدهیم. بسیاری از باشگاه‌های ما زیان انباشته دارند آنها باید زیان انباشته را کم کنند و هم اینکه زیان عملیاتی نباید داشته باشند.

رئیس فدراسیون فوتبال در بخش دیگیری از صحبت‌های خود تاکید کرد: مساله دیگر بهبود حق و حقوق مالکان صاحبان سهام است که آنها حتما باید در فرایند مالی و گزارش‌های مالی باشگاه باید سود ببینند. آنها باید گزارش‌های خود را در بخش‌های مختلف حداکثر تا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۶ به ما ارائه کنند و در صورتی که مدارک به موقع بارگزاری نشود به هیچ عنوان مجوزی صادر نمی‌شود.



