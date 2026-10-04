سرپرست اداره دامپزشکی اهواز گفت: در گشت‌های مشترک قرارگاه امنیت غذایی، ۲۰۰ کیلوگرم گوشت گوسفندی کشتار غیرمجاز و فاقد تأییدیه دامپزشکی از چرخه مصرف انسانی خارج و یک واحد قصابی متخلف مهر و موم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فخری‌زاده با اشاره به اجرای گشت‌های مشترک قرارگاه امنیت غذایی در سطح شهرستان اهواز، اظهار داشت: در جریان این عملیات ۲۰۰ کیلوگرم گوشت گوسفندی کشتار غیرمجاز و فاقد تأییدیه دامپزشکی را از چرخه مصرف انسانی خارج کردند و یک واحد قصابی متخلف نیز در این عملیات مهر و موم شد.

وی با تأکید بر مخاطرات بهداشتی کشتار غیرمجاز دام بیان کرد: در کشتارگاه‌های مجاز، دام پیش از کشتار توسط دامپزشک معاینه می‌شود و لاشه و اندام‌های خوراکی آن نیز پس از کشتار تحت بازرسی‌های دقیق بهداشتی قرار می‌گیرند تا از سلامت گوشت و پیشگیری از انتقال بیماری‌های مشترک بین انسان و دام اطمینان حاصل شود.

فخری‌زاده افزود: در کشتار‌های غیرمجاز، این نظارت‌های تخصصی وجود ندارد و گوشت دام‌های بیمار یا آلوده ممکن است بدون شناسایی وارد بازار مصرف شود؛ به‌ویژه آنکه برخی آلودگی‌ها و بیماری‌ها از ظاهر گوشت قابل تشخیص نیستند و شناسایی آنها به معاینه تخصصی دامپزشکی نیاز دارد.

سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان اهواز از شهروندان خواست گوشت قرمز مورد نیاز خود را صرفاً از قصابی‌ها و مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنند و هنگام خرید، به مهر و مشخصات بهداشتی گوشت توجه داشته باشند.

وی همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده کشتار غیرمجاز یا عرضه گوشت مشکوک و فاقد مشخصات بهداشتی، موضوع را به دامپزشکی اطلاع دهند و تأکید کرد: مشارکت شهروندان نقش مهمی در جلوگیری از ورود فرآورده‌های ناسالم به چرخه مصرف و حفظ سلامت خانواده‌ها دارد.

فخری‌زاده در پایان با هشدار به متخلفان تصریح کرد: برخورد با کشتار غیرمجاز و عرضه فرآورده‌های فاقد شرایط بهداشتی با همکاری دستگاه‌های نظارتی و مطابق قانون ادامه خواهد یافت؛ چراکه هیچ منفعت اقتصادی نمی‌تواند توجیهی برای به خطر انداختن سلامت مردم باشد و اجازه نخواهیم داد گوشت خارج از چرخه نظارت دامپزشکی به سفره شهروندان راه پیدا کند.