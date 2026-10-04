رئیس سازمان جوانان و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر گفت: از هنرمندان، فعالان رسانه‌ای و جامعه داوطلبی کشور دعوت می‌شود در دومین رویداد رسانه‌ای «هما» و ثبت روایت‌های انسانی از حماسه خدمت، ایثار و مقاومت در جریان جنگ تحمیلی سوم شرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما حجت‌الاسلام والمسلمین سیدهاشم حسینی‌المدنی، رئیس سازمان جوانان و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر با اشاره به شعار دومین رویداد رسانه‌ای هما با عنوان روایتی نو از همدلی، مقاومت و امید در دفاع مقدس رمضان، گفت: تاریخ معاصر ایران سرشار از لحظاتی است که ایثار و ازخودگذشتگی مردم، امدادگران و داوطلبان، صحنه‌هایی ماندگار از همدلی و خدمت را رقم زده است.

وی افزود: بسیاری از این روایت‌ها در متن حوادث و در میان امدادگران، نجاتگران، داوطلبان و گروه‌های مردمی شکل گرفته و بخشی از آنها کمتر روایت شده است؛ بنابراین ثبت این تجربه‌ها با زبان هنر و رسانه، اقدامی مهم برای انتقال این میراث به نسل‌های آینده است.

رئیس سازمان جوانان و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر با اشاره به محور‌های دومین رویداد هما تصریح کرد: آثار ارسالی می‌توانند با تمرکز بر فداکاری امدادگران، نجاتگران و داوطلبان در خط مقدم خدمت‌رسانی، همدلی و ایثار خانواده‌ها و گروه‌های داوطلب، مقاومت و پایداری در برابر تهدید‌ها و تخریب‌ها، امید و بازسازی پس از بحران، روایت‌های انسانی از خط مقدم امداد و نجات و معرفی چهره‌های شاخص این حوزه و همچنین نقش خیرین در پشتیبانی از عملیات‌های امدادی تولید و ارسال شوند.

حسینی‌المدنی ادامه داد: جوانان، امدادگران، نجاتگران، داوطلبان، گروه‌های جهادی، تشکل‌های مردم‌نهاد و گروه‌های خودجوش و همچنین فعالان حوزه امداد، مدیریت بحران و خدمت‌رسانی می‌توانند با ثبت خاطرات، تجربه‌ها و مشاهدات خود، بخشی از روایت این روز‌ها را به زبان تصویر، صدا و هنر ماندگار کنند.

وی با اشاره به برگزاری نخستین دوره رویداد رسانه‌ای «هما» با محوریت جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، گفت: در دومین دوره، دامنه موضوعی رویداد به دفاع ۴۰ روزه رمضان گسترش یافته است تا فرصت بیشتری برای ثبت تجربه‌های انسانی و اجتماعی این دوره فراهم شود.

رئیس سازمان جوانان و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر افزود: «هما» می‌تواند زمینه‌ای برای پیوند روایت‌های نسل‌های مختلف و انتقال مفاهیمی همچون فرهنگ داوطلبی، همدلی، پایداری، مقاومت و تاب‌آوری اجتماعی باشد.

حسینی‌المدنی درباره قالب‌های پذیرش آثار گفت: دومین رویداد رسانه‌ای هما در سه بخش روایت‌های ویدئویی، روایت‌های تصویری و روایت‌های شنیداری برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در بخش ویدئویی، فیلم‌های کوتاه مستند، داستانی و پویانمایی؛ در بخش تصویری، عکس و مجموعه‌عکس؛ و در بخش شنیداری، پادکست و نمایش رادیویی پذیرش می‌شود.

رئیس سازمان جوانان و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر با اشاره به تمدید مهلت ارسال آثار تصریح کرد: با توجه به درخواست‌های متقاضیان و برای فراهم کردن فرصت بیشتر جهت مشارکت هنرمندان، فعالان رسانه‌ای و جامعه داوطلبی، مهلت ارسال آثار به دومین رویداد رسانه‌ای «هما» تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ تمدید شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت اطلاعات تکمیلی و بارگذاری آثار به سامانه رسمی رویداد به نشانی homame.ir مراجعه کنند. همچنین ارتباط با دبیرخانه رویداد از طریق شناسه @HOMAMediaevent امکان‌پذیر است.