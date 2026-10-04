رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان گفت: دو هزار و ۸۱۷ میلیاردتومان درآمد مالیاتی معادل ۸۰ درصد، شش ماهه ی نخست سال جاری در استان وصول شده است.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ سمانه حسن‌پور گفت:بر اساس تأییدخزانه، از مجموع هفت هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد عمومی در استان لرستان مصوب شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، معادل ۸۰ درصد وصول شده که درصد تحقق نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد رشد داشته است..

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان افزود: همچنین در بخش درآمدهای مالیاتی، از سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مصوب شش‌ماهه، دو هزار و ۸۱۷ میلیارد تومان وصول شده است.





وی بیان کرد: مجموع درآمدهای مصوب سال ۱۴۰۵ هم هفت هزار و ۶۰۷ میلیارد تومان بوده که تا پایان شهریور، سه هزار و ۴۹ میلیارد تومان آن محقق شده است.

حسن‌پور با اشاره به بهبود رتبه ی لرستان در وصول درآمدها گفت: در پنج‌ماهه ی نخست امسال، رتبه استان از جایگاه بیست‌وششم کشوری به رتبه چهاردهم ارتقا یافته است.

وی تأکید کرد: ستاد درآمد استان باید روی درآمدهای معوقه و مبارزه با فرار مالیاتی تمرکز کند تا علاوه بر وصول مالیات‌ها، نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام شود.