

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی از صدور ۲۱ و تمدید ۲۶ پروانه صلاحیت مدیران کنترل کیفیت در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این فرآیند‌ها پس از بررسی مستندات و در مراحل تخصصی و قانونی انجام شده است.

بذری افزود: در این مدت، ۸ جلسه مصاحبه تخصصی مدیران کنترل کیفیت برگزار و صلاحیت حرفه‌ای ۴۴ متقاضی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

وی همچنین از برگزاری ۴ جلسه کمیسیون استانی تأیید صلاحیت در شش‌ماهه نخست سال خبر داد و گفت: پرونده‌های متقاضیان پس از طی مراحل کارشناسی و ارزیابی‌های تخصصی، در کمیسیون استانی مطرح و مطابق ضوابط و مقررات مربوطه مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی با تأکید بر جایگاه مدیران کنترل کیفیت در نظام استاندارد سازی کشور گفت: مدیران کنترل کیفیت، یکی از حلقه‌های مهم در زنجیره تضمین کیفیت محصولات و فرآیند‌های تولیدی هستند و عملکرد صحیح و تخصصی آنان نقش مستقیمی در اطمینان از رعایت الزامات استاندارد در واحد‌های تحت پوشش دارد.

بذری افزود: استمرار مصاحبه‌های تخصصی، بررسی کارشناسی پرونده‌ها و برگزاری منظم کمیسیون استانی تأیید صلاحیت، در کنار نظارت بر عملکرد مدیران کنترل کیفیت، از جمله اقدامات اداره‌کل برای تقویت نظام کنترل کیفیت، ارتقای انضباط استانداردی واحد‌های تحت پوشش و صیانت از حقوق و ایمنی مصرف کنندگان است.