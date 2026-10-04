بیش از هزار دستگاه تلفن همراه سرقتی از استان‌های مختلف کشور، قبل از خروج از مرز‌های شرقی کشور از ابتدای امسال تا کنون در خراسان رضوی کشف و ضبط شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی دیشب در برنامه گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای خراسان رضوی با تبریک هفته نیروی انتظامی با عنوان پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سر افراز گفت: برخورد با انواع سرقت‌ها به ویژه سرقت‌های مسلحانه با قدرت و اقتدار کامل ادامه دارد.

سردار جواد جهانشیری، با درخواست از زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی برای رعایت قوانین و مقررات رانندگی افزود: مدیریت ترافیک در کلانشهر مشهد با استفاده از حضور نیروی انسانی، پایش تصویری در مراکز فرماندهی و کنترل، گشت‌های خودرویی و موتور سیکلتی راهنمایی و رانندگی و پلیس نامحسوس انجام میشود.

وی افزود: در سال‌های اخیر وضعیت لجستیکی نیرو‌های پلیس‌های تخصصی به ویژه پلیس راهور که آئینه فراجا است به شکل قابل توجهی ارتقا یافته است.

جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی با اشاره به اینکه در هنگام تخلفات به ویژه در جاده ها، اولویت توقیف خودرو نیست افزود: سامانه‌هایی در حال برنامه ریزی و تست آزمایشی است که خودروی متخلفان در پارکینگ شخصی خودشان مدت زمان توقیف را بگذراند.

سردار جواد جهانشیری، همچنین با اشاره تعامل بسیار خوب بین نیروی انتظامی و دستگاه قضایی تاکید کرد: اشد مجازات برای سارقان سابقه دار در نظر گرفته میشود و در حوزه سرقت‌های مسلحانه و سرقت‌های مقرون به خشونت هیچ محدودیتی در استفاده از سلاح نداریم و برخورد ما بسیار مقتدرانه است.

وی افزود: جرم‌های مختلف به صورت لحظه‌ای در فرماندهی نیروی انتظامی خراسان رضوی قابل رصد است و بر آن اساس طرح‌های مختلفی را در حوزه پیشگیری از جرم انجام میدهیم.

سردار جواد جهانشیری، گفت: گشت‌های کلانتری‌ها و پاسگاه‌های انتظامی و گشت‌های رضویون نیرو‌های مقاومت بسیج به عنوان کمک کننده به مجموع نیروی انتظامی برای کاهش وقوع جرم و جنایت وتخلفات گوناگون در خراسان رضوی همکاری میکنند.

وی تاکید کرد: پلیس فتای خراسان رضوی از طریق شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ پاسخگوی مراجعان تلفنی ودر انتهای سرافرازان به صورت شبانه روزی در خدمت مراجعان حضوری است .