جشنواره شکوفه‌های تکواندو ویژه خردسالان با حضور بیش از نزدیک ۴۰۰ نفر از ورزشکاران خردسالان، خانواده‌ها، مربیان و عوامل اجرایی در کیش برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: بیش از ۱۰۰ تکواندوکار دختر و پسر در رده سنی ۵ تا ۸ سال حضور داشتند.

خردسالان تکواندوکار در بخش‌های پومسه و کیوروگی با هم رقابت کردند و در این رقابت ها چالش سرعت برای شرکت‌کنندگان در دو بخش دختران و پسران برگزار شد.

در پایان جشنواره از تمامی شرکت‌کنندگان قدردانی شد و به هر یک از خردسالان، حکم ورزشی، نشان یادبود و جایزه اهدا شد.

جشنواره شکوفه‌های تکواندو با هدف ایجاد انگیزه، شناسایی استعداد‌های ورزشی، آشنایی کودکان با فضای رقابت سالم و تقویت روحیه ورزشی برگزار شد.