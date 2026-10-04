کتاب «ترجمه‌ای دوست‌داشتنی از صحیفه سجادیه» به قلم علی شعیبی که با قلمی روان و ساده، صحیفه سجادیه را برای نوجوان امروز خواندنی کرده است، بزودی منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کتاب «ترجمه‌ای دوست‌داشتنی از صحیفه سجادیه» آمده است تا فاصله‌ها و دشواری واژه‌های کهن را بردارد. اثری با نثری روان، امروزی و دلنشین، همراه با تصویر‌بندی‌های دقیق و موضوعی که معرفت بلند این کتاب شریف را برای همه، به‌ویژه نسل جوان و نوجوان، ملموس، کاربردی و خواندنی می‌کند.

ترجمه صحیفه سجادیه در زبان فارسی پیشینه طولانی دارد. ترجمه‌هایی ابتدایی از این کتاب به دلیل نثر فاخر و عمق کلام امام (ع)، عمدتا با شرح همراه بود. از دوره صفویه و قاجار، ترجمه صحیفه سجادیه وارد مسیر جدیدی شد و ساختارمند شد.

از دهه ۳۰ و ۴۰، موج ترجمه‌های ادبی و روان برای استفاده عموم از این اثر شکل گرفت. ترجمه‌هایی مانند برگردان سیدجعفر شهیدی، علی موسوی گرمارودی و الهی قمشه‌ای از جمله نمونه‌های ممتاز سال‌های گذشته‌اند.

در کنار این جریان، تلاش‌هایی نیز در سال‌های گذشته برای ارائه ترجمه یا شرحی قابل فهم برای مخاطبان جوان و نوجوان صورت گرفته که تلاش دارند با استفاده از زبان روز این دسته از مخاطبان، پیوندی میان آنان و کلام امام (ع) برقرار کنند. ترجمه شعیبی در کتاب اخیرش را باید از این نمونه دانست.

در معرفی این اثر آمده است: گاهی دلت می‌خواهد خدا حرف بزنی، اما واژه‌ها یاری‌ات نمی‌کنند. نمی‌دانی از خستگی‌ها، امید‌ها و رازهایت چگونه به او بگویی تا آرام بگیری.

«صحیفه سجادیه» که آن را خواهر قرآن و زبور آل‌محمد نامیده‌اند، همان کلمات آسمانی و نجوا‌های عاشقانه‌ای است که امام سجاد (علیه‌السلام) به ما آموختند تا از او گفت‌و‌گو با مهربان‌ترین تکیه‌گاه عالم را یاد بگیریم.