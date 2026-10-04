به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، عبدالغفور غراوی گفت: بامداد امروز یکشنبه ۱۲ مهر در پی باراش باران پل بین جاده مرزی در حدفاصل هوتن و کرند در محور گنبدکاووس به مراوه تپه تخریب و این راه روستایی مسدود شده است.

او ادامه داد: همچنین پل بعد از روستای شیخ لر در محور مراوه تپه به دادلی غزنین نیز در اثر بارش باران تخریب شد.

غراوی با بیان اینکه این دو محور روستایی با تلاش نیرو‌های راهداری در حال ترمیم و بازگشایی است افزود: در حال حاضر در نقاط دیگر استان خسارتی اعلام نشده است.

او به مردم توصیه کرد: با توجه به بارش باران در استان و هشدار‌های هواشناسی، مردم به این نکات توجه داشته باشند و از تردد‌های غیرضرورری در مناطق مستعد سیل بپرهیزند.

غراوی افزود: همچنین توصیه می‌شود شهروندان از نزدیک شده به رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

مدیرکل مدیریت بحران گلستان همچنین از دامداران خواست: مواظب احشام خود باشند و از چرای آنها در مناطق مستعد خودداری کنند.