مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد از آغاز فعالیت آموزشی حدود ۲۲ هزار نوآموز در ۶۰۰ کودکستان استان همزمان با نواخته شدن زنگ غنچه‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، ایوب رضایی مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: زنگ غنچه‌ها امروز دوازدهم مهرماه، همزمان با سراسر کشور به صورت نمادین در ۱۳ شهرستان و منطقه استان نواخته می‌شود و فعالیت آموزشی نوآموزان دوره‌های پیش‌دبستانی یک و دو آغاز خواهد شد.

رضایی با اشاره به اهمیت دوره پیش‌دبستانی در آماده‌سازی کودکان برای ورود به دوره ابتدایی افزود: آموزش و پرورش توجه ویژه‌ای به این دوره دارد و در تابستان نیز دوره‌های آموزشی مختلفی برای مربیان کودکستان‌ها برگزار شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه پوشش دوره پیش‌دبستانی در استان بیش از ۹۰ درصد است، گفت: استان از نظر میزان پوشش نوآموزان در این دوره، در شمار استان‌های برتر کشور قرار دارد.