پنجمین جشنواره گروه فرهنگی تبری گب و پیربته مثال مازندران با هدف پاسداشت و حفظ آئین ها و زبان و فرهنگ و میراث دیار تبرستان در محل موسسه آموزش عالی تجن قائم شهر برگزار شد .

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،در آستانه روز ملی روستا و عشایر پنجمین جشنواره گروه فرهنگی تبری گب و پیربته مثال مازندران با هدف پاسداشت و حفظ آئین ها و زبان و فرهنگ و میراث دیار تبرستان در محل موسسه آموزش عالی تجن قائم شهر برگزار شد .

دبیر برگزاری جشنواره گفت : در این رویداد بومی و محلی که با همکاری جمعی از فرهیختگان ، نویسندگان و شاعران و هنرمندان مازندرانی برگزار شد ضمن بازخوانی آئین ها و آداب و سنن نیاکان برضرورت ترویج فرهنگ و میراث دیار تبرستان تاکید شده است .

باقری آشنایی نسل جدید با فرهنگ مازندران و حفظ و انتقال فرهنگ غنی دیار علویان به آیندگان را از آثار و دستاوردهای برگزاری این جشنواره بومی و محلی دانست که با استقبال هم استانی ها روبرو شد.

دبیر برگزاری جشنواره ، اجرای آئین های سنتی ، موسیقی و معرفی و بیان پیربته مثال ها و ضرب المثل های مازندرانی با انجام بازی ها و مسابقات محلی را بخش های متنوع پنجمین جشنواره "تبری گپ و پیر بته مثال" مازندران عنوان کرد.

وی با قدردانی ازنقش بسیار مهم اهالی فرهنگ و هنرمازندران در حفظ و صیانت از میراث گرانقدر دیار تبرستان یادآور شد : " جشنواره تبری گپ و پیربته مثال " مازندران در آستانه ۱۵ مهر روز ملی روستاوعشایردر قائم شهر برگزار شد