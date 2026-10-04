

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،دکتر منوچهر حبیبی با تبریک و تسلیت شهادت این شهید والامقام به خانواده و مردم ایران اسلامی، اظهار کرد: باید به خودمان تسلیت بگوییم که انسانی متعهد، متخصص و گمنام را از دست داده‌ایم؛ انسانی که برای خدا کار می‌کرد و با اخلاص، جان خود را در راه آرمان‌های انقلاب اسلامی و دفاع از کشور گذاشت.

وی با تجلیل از والدین، همسر و فرزندان شهید کهریزی افزود: به پدر و مادر این شهید درود می‌فرستیم که چنین فرزندان شایسته‌ای تربیت کردند و شهید کهریزی خار چشم دشمنان بود و با ضربات جبران‌ناپذیری که به آنان وارد کرد، آنچه را می‌خواست بر سر دشمن آورد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به حضور گسترده مردم در آیین تشییع و گرامی‌داشت شهدای هوافضا، گفت: رزمایش اقتدار مردم کرمانشاه و حضور جمعیت ۵۰ هزار نفری جان‌فدایان که برای ادامه راه شهدا گرد هم آمدند، نشان داد مردم به پشتوانه نیروهای مسلح و برای پشتیبانی از نیروهای مسلح در صحنه حضور دارند. دکتر حبیبی گفت: امروز همه ایران به اقتدار هوافضای کشور افتخار می‌کنند و دشمن نیز نگرانی جدی از این توانمندی دارد.

افرادی مخلص که جان خود را کف دست گذاشته‌اند، موجب شده‌اند جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک قدرت برتر در جهان مطرح شود و دشمن را ناکام و ناامید کنند. وی با بیان اینکه شهید کهریزی با وجود جایگاه والایی که در حوزه هوافضا داشت، کاملاً ناشناخته و گمنام بود، تصریح کرد: او برای خدا کار می‌کرد و اکنون شهید ناظر اعمال ماست و باید در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی حرکت کنیم، به شهدا توسل بجوییم و دست به دامان آنان باشیم؛ چراکه شهدا روزی‌خور درگاه الهی هستند و می‌توانند راهنمای ما باشند.

استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: شهید کهریزی ابرقدرت‌ها را به عقب راند. تا دیروز این شهید متعلق به خانواده‌اش بود، اما امروز متعلق به ملت ایران اسلامی است و همه ما باید برای پیروزی جبهه اسلام بر کفر جهانی دعا کنیم. دکتر حبیبی با محکوم کردن جنایت دشمنان، گفت: از خداوند می‌خواهیم قاتلان و آمران این حملات تجاوزکارانه را به سزای اعمالشان برساند. شهید جعفر کهریزی، متولد سال ۱۳۶۳ و از فرماندهان هوافضای کرمانشاه، دهم شهریورماه ۱۴۰۵ در جبهه نبرد و بر اثر حمله دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.