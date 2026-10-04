معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اجرای تکلیف قانونی شهرداری‌ها در پرداخت نیم درصد از درآمد‌های خود به کتابخانه‌های عمومی گفت:منابعی که بر اساس قانون از حساب شهرداری‌ها بابت سهم کتابخانه‌های عمومی برداشت می‌شود باید در همان استان و برای توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای هزینه شود.

شهرداری‌ها به تعهد قانونی خود در قبال کتابخانه‌های عمومی عمل کنند

شهرداری‌ها به تعهد قانونی خود در قبال کتابخانه‌های عمومی عمل کنند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، محمدزاده در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی با اشاره به ماده ۶ قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور، بر ضرورت اجرای تکلیف قانونی شهرداری‌ها در پرداخت نیم درصد از درآمد‌های خود به کتابخانه‌های عمومی تاکید کرد.

وی گفت: شهرداری‌ها باید به تعهد قانونی خود در قبال کتابخانه‌های عمومی عمل کنند و شهردارانی که علاوه بر پرداخت کامل تعهدات خود، مازاد بر سهم مقرر نیز پرداخت کرده‌اند، به‌عنوان شهرداران فرهنگ دوست مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

معاون سیاسی وا جتماعی استاندار آذربایجان شرقی افزود: در مواردی که شهرداری‌ها از اجرای این تکلیف قانونی خودداری کنند، موضوع از مسیر‌های قانونی پیگیری خواهد شد.

محمدزاده همچنین با اشاره به ماده ۶۴ قانون مذکور و سازوکار قانونی برداشت مبالغ مربوط به سهم کتابخانه‌های عمومی از حساب شهرداری ها گفت: منابعی که بر اساس قانون از حساب شهرداری‌های استان برداشت می‌شود باید در همان استان و در راستای توسعه و تقویت زیرساخت‌های کتابخانه‌های عمومی هزینه شود.

وی توسعه کتابخانه‌ها و ترویج فرهنگ مطالعه را نیازمند همگامی با تحولات فناورانه و الگو‌های جدید دسترسی به محتوا دانست و اظهار کرد: هر طرح و برنامه‌ای که با هدف توسعه کتابخانه‌ها و ترویج کتابخوانی تدوین می‌شود باید با روند‌های فناورانه و نوآورانه، تغییرات سبک زندگی و شیوه‌های جدید مصرف محتوا در جامعه متناسب باشد.

محمدزاده با اشاره به ارتباط میان الگو‌های رفتاری و فضای اجتماعی جامعه با میزان مطالعه و وضعیت فرهنگ کتابخوانی گفت: ارتقای فرهنگ مطالعه زمانی محقق می‌شود که آگاهی، دانش و یادگیری به بخش مهمی از ارزش‌ها و فضیلت‌های اجتماعی تبدیل شود.

در ادامه این نشست با حضور اکبرنژاد پژوهشگر حوزه جامعه شناسی ابعاد اجتماعی فرهنگ مطالعه و چالش‌های پیش روی ترویج کتابخوانی مورد بررسی قرار گرفت و راهکار‌های تخصصی در این زمینه ارائه شد.

همچنین اعضای انجمن کتابخانه‌های عمومی استان دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را درباره تقویت برنامه‌های ترویج کتابخوانی و توسعه فعالیت‌های کتابخانه‌های عمومی مطرح کردند.