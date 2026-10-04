دیدار‌های دوستانه تیم‌های ملی فوتبال جهان با برتری پرگل تیم‌های ملی برزیل، آرژانتین و روسیه ادامه یافت.

دیدار‌های دوستانه تیم‌های ملی فوتبال / پیروزی پرگل برزیل، روسیه و آرژانتین

دیدار‌های دوستانه تیم‌های ملی فوتبال / پیروزی پرگل برزیل، روسیه و آرژانتین

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

فیجی ۱ - ۰ وانوآتو در سووآ

هند ۰ - ۴ برزیل (گل‌ها: استه وائو در دقیقه ۲۸، پدرو ۴۲، سامول لینو ۵۸ و ۵ + ۹۰) در کلکته

روسیه ۶ - ۰ نامیبیا در اکاترینبورگ

کانادا ۲ - ۰ پرو در مونترال

ساحل عاج ۰ - ۱ کامرون در ابیجان

تونس ۰ - ۰ مالی در تونس

آرژانتین ۷ - ۰ بورکینافاسو (گل‌ها: لائوتارو مارتینس در دقایق ۴ و ۸، جانلوکا پرستیانی ۱۲، نیکو پاس ۳۵، خولین البارس ۳۶، فرانکو ماستانتونو ۵۷ و جولیانو سیمئونه ۳ + ۹۰) در بوئنوس آیرس

آمریکا ۳ - ۰ مکزیک در آریزونا

* یک شنبه ۱۲ مهر:

قمر - سنگال در مارسی فرانسه

قرقیزستان - لبنان در بیشکک

مصر - آفریقای جنوبی در قاهره

مغرب - مالی در طنجه

* دوشنبه ۱۳ مهر:

بولیوی - گامبیا در سانتاکروز

اوگاندا - کنگوی دموکراتیک در ژوهانسبورگ آفریفای جنوبی

موریس - سریلانکا در سن پیر

روآندا - کنیا در کیگالی

لیختن اشتاین - جبل الطارق در وادوز