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دیدارهای دوستانه تیمهای ملی فوتبال جهان با برتری پرگل تیمهای ملی برزیل، آرژانتین و روسیه ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
فیجی ۱ - ۰ وانوآتو در سووآ
هند ۰ - ۴ برزیل (گلها: استه وائو در دقیقه ۲۸، پدرو ۴۲، سامول لینو ۵۸ و ۵ + ۹۰) در کلکته
روسیه ۶ - ۰ نامیبیا در اکاترینبورگ
کانادا ۲ - ۰ پرو در مونترال
ساحل عاج ۰ - ۱ کامرون در ابیجان
تونس ۰ - ۰ مالی در تونس
آرژانتین ۷ - ۰ بورکینافاسو (گلها: لائوتارو مارتینس در دقایق ۴ و ۸، جانلوکا پرستیانی ۱۲، نیکو پاس ۳۵، خولین البارس ۳۶، فرانکو ماستانتونو ۵۷ و جولیانو سیمئونه ۳ + ۹۰) در بوئنوس آیرس
آمریکا ۳ - ۰ مکزیک در آریزونا
* یک شنبه ۱۲ مهر:
قمر - سنگال در مارسی فرانسه
قرقیزستان - لبنان در بیشکک
مصر - آفریقای جنوبی در قاهره
مغرب - مالی در طنجه
* دوشنبه ۱۳ مهر:
بولیوی - گامبیا در سانتاکروز
اوگاندا - کنگوی دموکراتیک در ژوهانسبورگ آفریفای جنوبی
موریس - سریلانکا در سن پیر
روآندا - کنیا در کیگالی
لیختن اشتاین - جبل الطارق در وادوز