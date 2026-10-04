به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، میرحسینی گفت: بر اساس سامانه پایش کیفی هوا یزد شاخص کیفیت هوا بدین شرح است: ۲۲۷، میبد ۱۵۴، تفت ۱۶۴، اشکذر ۴۲۱ و اردکان ۱۶۹

وی گفت: طبق پیش بینی‌های اداره کل هواشناسی استان یزد شاخص کیفیت هوا در بیشتر مناطق استان تا اواخر وقت فردا ناسالم می ماند.

کارشناس هواشناسی استان یزد ادامه داد: امروز و فردا آسمان استان غبارآلود همراه با وزش باد ، در ساعات بعدازظهر و اوایل شب گاهی وزش باد به نسبت شدید همراه با گرد و خاک پیش بینی می‌شود و از لحاظ دمایی از امشب تا اوایل وقت سه شنبه با شمالی شدن جریانات کاهش دما در سطح استان خواهیم داشت.