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کارشناس هواشناسی استان یزد: طبق پیش بینی های اداره کل هواشناسی استان یزد شاخص کیفیت هوا در بیشتر مناطق استان تا اواخر وقت فردا ناسالم می ماند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، میرحسینی گفت: بر اساس سامانه پایش کیفی هوا یزد شاخص کیفیت هوا بدین شرح است: ۲۲۷، میبد ۱۵۴، تفت ۱۶۴، اشکذر ۴۲۱ و اردکان ۱۶۹
وی گفت: طبق پیش بینیهای اداره کل هواشناسی استان یزد شاخص کیفیت هوا در بیشتر مناطق استان تا اواخر وقت فردا ناسالم می ماند.
کارشناس هواشناسی استان یزد ادامه داد: امروز و فردا آسمان استان غبارآلود همراه با وزش باد ، در ساعات بعدازظهر و اوایل شب گاهی وزش باد به نسبت شدید همراه با گرد و خاک پیش بینی میشود و از لحاظ دمایی از امشب تا اوایل وقت سه شنبه با شمالی شدن جریانات کاهش دما در سطح استان خواهیم داشت.