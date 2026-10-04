به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان سپیدان گفت: در راستای اجرای طرح ملی حمایت ماندگار و با استقرار تیم سیار سازمان انتقال خون در شهرستان، مردم نوع‌دوست، اعضای داوطلب با حضور در این اقدام انسان‌دوستانه، ۱۰۰ واحد خون سالم به بیماران نیازمند اهدا کردند.

مهدی خورشیدی افزود: اهدای مستمر خون از سوی افراد واجد شرایط، به تأمین خون مورد نیاز مراکز درمانی کمک کرده و می‌تواند در نجات جان بیماران و مصدومان مؤثر باشد.