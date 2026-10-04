به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، شهرام احمدپور، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، در جریان جلسه شورای اجتماعی استان گفت: در پی برگزاری رویداد‌های مهم ملی از جمله رویداد «ایران جان» و همچنین ثبت جهانی قلعه‌های الموت، میزان گردشگری در استان سه برابر شده است.

وی در ادامه با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر توسعه گردشگری، بر ضرورت حفظ چهره شهر و ارتقای سطح خدمات‌رسانی تأکید کرد و اظهار داشت: حضور معتادان متجاهر و متکدیان در ورودی‌ها و خروجی‌های شهر می‌تواند تأثیر منفی مستقیمی بر تصویر ذهنی گردشگران و چهره گردشگری استان داشته باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری همچنین خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از این آسیب‌ها، باید اقدامات جدی و هماهنگی‌های ویژه‌ای جهت ساماندهی و جمع‌آوری این افراد صورت گیرد تا فضای شهر برای میهمانان و گردشگران امن و جذاب باقی بماند.