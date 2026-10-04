به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، نوربخش داداشی گفت: فعالیت سامانه بارشی در استان ادامه دارد و با تداوم بارش‌ها، میزان بارندگی در برخی مناطق می‌تواند افزایش یابد.

وی افزود: نقشه‌های بارندگی استان بیانگر فعالیت سامانه بارشی در مناطق مختلف است و میزان بارش در نقاط مختلف خراسان‌شمالی یکسان نبوده و برخی مناطق بارندگی بیشتری دریافت کرده‌اند.

داداشی ادامه داد: پایش وضعیت جوی و میزان بارندگی در ایستگاه‌های هواشناسی استان به صورت مستمر انجام می‌شود و مقادیر بارش با دریافت داده‌های جدید به‌روزرسانی خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان‌شمالی نیز از آماده‌باش اعضای ستاد مدیریت بحران استان در پی صدور هشدار نارنجی هواشناسی خبر داد.

علی گودرزی اظهار کرد: فرمانداران، نیرو‌های راهداری، جمعیت هلال‌احمر، اورژانس، آتش‌نشانی و سایر دستگاه‌های امدادی و خدماتی در آماده‌باش قرار گرفته‌اند تا در صورت بروز حوادث احتمالی ناشی از بارش‌های شدید، اقدامات لازم را انجام دهند.

وی افزود: با تقویت سامانه بارشی، احتمال وقوع رگبار شدید باران، رعدوبرق و وزش باد شدید لحظه‌ای در مناطق غرب و شمال غرب استان وجود دارد.

گودرزی ادامه داد: شهرستان‌های گرمه، سملقان، مانه و رازوجرگلان در معرض فعالیت بیشتر سامانه بارشی قرار دارند و دستگاه‌های اجرایی و امدادی این مناطق باید آمادگی خود را حفظ کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان‌شمالی بر ضرورت اطلاع‌رسانی محلی و آگاهی‌بخشی به شهروندان، کشاورزان و سایر گروه‌های در معرض خطر تاکید کرد و گفت: اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و آمادگی تیم‌های امدادی برای کاهش خسارت‌های احتمالی ناشی از بارش‌های شدید ضروری است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر خراسان‌شمالی گفت که در پی صدور هشدار نارنجی هواشناسی، ۱۷۵ نیروی عملیاتی این جمعیت در قالب ۳۵ تیم برای امدادرسانی به حوادث احتمالی در آماده‌باش قرار گرفتند.

ابراهیم سارمی افزود: این تیم‌های عملیاتی از روز گذشته و همزمان با صدور هشدار نارنجی هواشناسی در آماده‌باش قرار گرفته‌اند و آمادگی لازم برای حضور در حوادث احتمالی ناشی از فعالیت سامانه بارشی را دارند.

وی افزود: هر تیم عملیاتی هلال‌احمر متشکل از پنج نفر است و در مجموع ۳۵ تیم شامل ۱۷۵ نیروی امدادی برای واکنش سریع به حوادث احتمالی در آماده‌باش هستند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی ادامه داد: تیم‌های عملیاتی و تجهیزات امدادی در نقاط مختلف استان مستقر و آماده هستند تا در صورت وقوع حادثه، عملیات امدادرسانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.