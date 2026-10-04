اسناد دادگاهی در آمریکا فاش کرد، ماموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) با بهره‌گیری از ابزار‌های هوش مصنوعی شرکت «پالانتیر»، در حال ردیابی، پرونده‌سازی و ارعاب معترضانی هستند که فعالیت‌های این سازمان را زیر نظر گرفته‌اند.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از انگجت، اسناد جدیدی که در جریان یک شکایت دسته‌جمعی در ایالت مین منتشر شده، نشان می‌دهد وزارت امنیت میهن آمریکا از مخازن داده پیشرفته شرکت هوش مصنوعی پالانتیر برای شناسایی معترضان استفاده می‌کند. این سیستم که «مدیریت پرونده‌های تحقیقاتی» نام دارد، اطلاعات حساسی نظیر عکس‌ها و شماره پلاک خودرو‌های افرادی را که علیه اداره مهاجرت و گمرک (ICE) اعتراض کرده‌اند، ذخیره و تحلیل می‌کند.

بر اساس این اسناد، ماموران امنیتی تنها به جمع‌آوری داده‌ها بسنده نکرده‌اند، بلکه در برخی موارد با مراجعه به منازل معترضان و ردیابی آنها، اقدام به ارعاب کرده‌اند. در یکی از موارد تکان‌دهنده، ماموری امنیتی در تماس تلفنی به یکی از شاکیان هشدار داده است که همسرش در صورت تکرار فعالیت‌های اعتراضی، ممکن است در فهرست نظارتی «تروریسم داخلی» قرار گیرد.