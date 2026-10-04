به گزارش خبرگزاری صداوسیما سازمان وظیفه عمومی فراجا اعلام کرد: به مناسبت فرارسیدن هفته انتظامی و با هدف گسترش خدمات غیرحضوری و تسریع در رسیدگی به درخواست‌های طلاب حوزه علمیه، سامانه هوشمند صدور معافیت تحصیلی طلاب حوزه‌های علمیه در بستر اینترنت راه‌اندازی شد.

بر اساس اطلاعیه‌ سازمان نظام وظیفه؛ در فرایند صدور هوشمند معافیت تحصیلی طلاب، متقاضی پس از ثبت اولیه درخواست معافیت تحصیلی در حوزه علمیه محل تحصیل، می‌بایست با ورود به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و انتخاب درگاه خدمات الکترونیک، وارد سامانه سخا شده و با تایید درخواست معافیت تحصیلی حوزوی، از صدور معافیت تحصیلی خود مطلع و در صورت نیاز پرینت برگ معافیت تحصیلی را دریافت کند.