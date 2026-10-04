رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از افزایش استاندارد‌های خودرو از ۸۵ به ۱۲۲ مورد خبر داد و گفت: اجرای استاندارد‌های جدید از مهر ۱۴۰۶ با اجباری شدن ۱۴ استاندارد آغاز می‌شود و تا سال ۱۴۱۱ همه استاندارد‌های خودرو مشمول الزامات اجباری خواهند شد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ خانم فرزانه انصاری در نشست خبری به مناسبت هفته استاندارد درباره استاندارد خودرو‌های وارداتی و تولید داخل گفت: در بحث خودرو دو مقوله وجود دارد؛ یکی خودرو‌هایی که وارد کشور می‌شوند و دیگری خودرو‌هایی که در داخل کشور تولید می‌شوند.

وی افزود: برای خودرو‌هایی که در خارج از کشور تولید می‌شوند، ضوابط و مقررات سازمان ملی استاندارد، مشابه خودرو‌های داخل کشور است، اما بر اساس مصوبات هیئت وزیران و برخی مصوبات بالادستی که همه دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای آنها هستند، در اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهینامه‌های تأیید نوع کشور‌های چین، کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس و EAC اوراسیا را قبول می‌کنیم.

انصاری ادامه داد: بر اساس گواهی تأیید نوع این کشورها، نتایج ارزیابی‌های انجام‌شده را می‌پذیریم و خودرو می‌تواند وارد کشور شود. در داخل کشور نیز ضوابط، دستورالعمل‌ها و رویه‌های سازمان ملی استاندارد ساری و جاری است و خودرو بر اساس این ضوابط تولید می‌شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: تعداد استاندارد‌های خودرو ۸۵ مورد بود که با توجه به بازنگری استانداردها، این تعداد از ابتدای سال افزایش یافته است. این استاندارد‌ها نیز بر اساس استاندارد‌های بین‌المللی و استاندارد‌های به‌روز دنیا بازنگری شده‌اند و تعداد استاندارد‌ها از ۸۵ به ۱۲۲ مورد رسیده است؛ یعنی حدود ۳۸ استاندارد به استاندارد‌های خودرو اضافه شده است.

وی افزود: در بحث خودرو، استاندارد‌های اضافه‌شده در دو مقوله ایمنی فعال و ایمنی غیرفعال قرار می‌گیرند. برخی استاندارد‌های ایمنی فعال موجب ارتقای ایمنی خودرو می‌شوند؛ به این معنا که از بروز تصادف جلوگیری می‌کنند، مانند ترمز اضطراری، یا به راننده کمک می‌کنند خودرو را هنگام تصادف بهتر کنترل کند.

انصاری گفت: برخی دیگر از استانداردها، ایمنی غیرفعال هستند؛ یعنی اگر تصادف اتفاق افتاد، کمک می‌کنند کمترین مشکل برای سرنشین ایجاد شود. کمربند ایمنی، صندلی و شیشه از جمله موارد مرتبط با این بخش هستند.

وی افزود: بخش عمده استاندارد‌های اضافه‌شده به مجموعه ۱۲۲ استاندارد، در حوزه ایمنی فعال است و همان‌طور که گفته شد، مطابق با استاندارد‌های بین‌المللی تدوین شده‌اند. در حال حاضر در دنیا نیز استاندارد‌های هوشمند خودرو در همین حوزه‌ها قرار دارند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: برای اجرای این استاندارد‌ها نیاز به فراهم کردن زیرساخت‌های لازم در کشور داشتیم؛ یعنی باید امکان انجام آزمون‌های مربوط به این آیتم‌ها در کشور وجود داشته باشد تا اگر استانداردی اجباری شد و تولیدکننده آن را روی خودرو قرار داد، امکان آزمون و ارزیابی آن در کشور وجود داشته باشد.

انصاری افزود: موضوع دوم این است که خودروساز بتواند پلتفرم‌های خود را ارتقا دهد. برای ارتقای پلتفرم‌های برقی و مکانیکی به زمان نیاز است تا خودروسازان بتوانند خود را با استاندارد‌های جدید تطبیق دهند.

وی گفت: به همین دلیل، با کار خوبی که انجام شد و با تشکر از وزیر محترم صمت و برگزاری جلسات متعدد، مقرر شد اجرای این استاندارد‌ها بر اساس یک زمان‌بندی انجام شود.

انصاری افزود: بر اساس این زمان‌بندی، از مهر سال آینده، ۱۷ مورد از این استاندارد‌ها اجباری می‌شود و تا سال ۱۴۱۱ همه این تعداد استاندارد خودرو تحت استاندارد‌های اجباری قرار می‌گیرند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران درباره قطعات خودرو نیز گفت: استانداردسازی قطعات خودرو چند سالی است که توسط پژوهشگاه استاندارد در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: تاکنون حدود ۷۰۰ قطعه استانداردسازی شده و هدف، استانداردسازی هزار قطعه است. همکاران ما نیز در حال برگزاری جلسات هستند تا بتوانند تعداد قطعات بیشتری را تحت رصد و پایش قرار دهند.

انصاری ادامه داد: در عین حال، تجهیز آزمایشگاه‌های مورد نیاز کشور نیز در دستور کار است؛ هم در داخل سازمان و هم با استفاده از توان بخش خصوصی. برخی آزمایشگاه‌های بسیار خوب طراحی و راه‌اندازی شده‌اند و اخیراً نیز از این اقدامات رونمایی شده است و رایزنی‌ها برای توسعه این ظرفیت‌ها ادامه دارد.

وی ابراز امیدواری کرد: در مدت زمان‌بندی تعیین‌شده، زیرساخت‌های مورد نیاز به‌طور کامل در کشور فراهم شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران درباره بنزین نیز گفت: تدوین استاندارد بنزین بر عهده سازمان ملی استاندارد است، همان‌طور که استاندارد گازوئیل و مازوت نیز با این سازمان است.

انصاری افزود: بنزین و گازوئیل اجباری شده‌اند و درباره استاندارد ۱۱۸ نیز با نظر سازمان حفاظت محیط زیست، از مهر سال آینده اجباری اعلام خواهد شد و وزیر نفت نیز با آن موافقت کرده است.

وی درباره مازوت گفت: مازوت از جمله سوخت‌های سنگینی است که در فرایند‌های تقطیر به‌عنوان یکی از فرآورده‌ها تولید می‌شود و اگر مطابق استاندارد نباشد، به‌دلیل گوگرد بالایی که بعضاً دارد، می‌تواند آلایندگی بسیار زیادی ایجاد کند.

انصاری افزود: استاندارد‌های مازوت نیز در دستور کار قرار گرفته، تدوین و به‌روزرسانی شده است، اما در اجرای آن، موضوع آلایندگی نیز مطرح است. بر اساس ماده ۴۵ قانون برنامه هفتم، به وزارت نفت مهلت داده شده است تا در طول برنامه هفتم نسبت به ارتقای زیرساخت‌های کیفی‌سازی سوخت در کشور اقدام کند و فکر می‌کنم در این بخش، وزارت نفت باید در پایان برنامه هفتم پاسخگو باشد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: بر اساس قانون هوای پاک، در حال حاضر وظیفه سازمان ملی استاندارد، نمونه‌برداری است و نمونه‌برداری‌ها از پالایشگاه‌ها، انبار‌های نفت و جایگاه‌های عرضه سوخت انجام می‌شود.

وی گفت: همکاران سازمان ملی استاندارد به‌طور جدی نمونه‌برداری‌ها را انجام می‌دهند، نمونه‌ها آزمون می‌شوند و نتایج به دستگاه‌های بالادستی برای تصمیم‌گیری ارائه می‌شود.

انصاری افزود: این اقدامات انجام شده و نمونه‌ها مشکلی نداشته و استاندارد‌های مورد نظر را داشته‌اند. با توجه به شرایط خاصی که کشور در آن قرار دارد، نتایج این گزارش‌ها نیز به‌صورت محرمانه به دستگاه‌های بالادستی ارائه شده است.

وی گفت: هم و غم کشور این است که با متعادل‌سازی، ترکیب و اختلاط سوخت، بنزین را در حدی ارائه کنند که قابل قبول باشد و مشکلی برای کشور ایجاد نکند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در پایان افزود: نتایج بررسی‌ها به دستگاه‌های بالادستی ارائه شده و مرحله دیگری نیز مربوط به کیفی‌سازی بنزین است که پس از انجام این فرایند، سوخت در جایگاه‌ها عرضه می‌شود.