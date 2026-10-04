وزیر آموزش‌وپرورش در آیین «جشن غنچه‌ها» با تأکید بر نقش خانواده، مربیان و محیط‌های آموزشی در تربیت نسل آینده، علم‌آموزی، مهارت‌آموزی و تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی کودکان را از الزامات آماده‌سازی آنان برای ساختن آینده کشور دانست.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا کاظمی در جشن «غنچه‌ها» و آغاز سال تربیتی ـ یادگیری ۱۴۰۵ ـ ۱۴۰۶ کودکستان‌ها، ضمن قدردانی از کودکان، والدین، مربیان و همکاران حوزه پیش‌دبستانی اظهار کرد: از پدر و مادرها، مربی‌های خوب و همکاران مجموعه پیش‌دبستانی تشکر می‌کنم که امروز مهمان ویژه ما بودند.

وی خطاب به کودکان حاضر در مراسم گفت: احترام پدر و مادر و معلمان خود را حفظ کنید، دوستان خوبی پیدا کنید و به یکدیگر کمک کنید تا چیز‌های خوب یاد بگیرید.

کاظمی با اشاره به اهمیت آشنایی کودکان با رویداد‌های کشور افزود: داستان‌ها و قصه‌هایی که در سال گذشته بر کشور ما گذشت را برای شما تعریف خواهیم کرد.

وی ادامه داد: آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور ما حمله کردند، اما تعداد زیادی از قهرمانان، رزمندگان و پهلوانان کشور در برابر آنها ایستادند و برخی خانواده‌ها نیز عزیزان خود را در راه دفاع از کشور تقدیم کردند.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به حمله به مدرسه میلاد گفت: در این حمله، ۱۶۸ دانش‌آموز به شهادت رسیدند.

کاظمی تأکید کرد: ما درس می‌خوانیم و به درس خواندن ادامه خواهیم داد و ان‌شاءالله با علم، قدرت و توانمندی از کشور خود دفاع خواهیم کرد.

وی در پایان برای کودکان حاضر در مراسم آرزوی روزی شاد و خاطره‌انگیز کرد.

در ادامه این مراسم، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با خیرمقدم به وزیر آموزش و پرورش، معاونان وزارتخانه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر مهمانان اظهار کرد: امروز در ۳۲ استان کشور و ۷۵۰ منطقه، زنگ «شکوفه‌ها» و «غنچه‌ها» به صدا درمی‌آید.

حمیدرضا شیخ الاسلام افزود: در سال تربیتی ـ یادگیری جدید، میزبان بیش از ۸۰۰ هزار نوآموز در پیش‌دبستانی ۲ و بیش از ۴۰۰ هزار نوآموز در پیش‌دبستانی یک هستیم و افتخار داریم در خدمت مربیان، مؤسسان و مدیران کودکستان‌ها باشیم.

رئیس سازمان تعلیم و تربیت کودک با قدردانی از تلاش‌های مؤسسان، مدیران و مربیان کودکستان‌ها گفت: امیدواریم با استفاده از محتوای مناسب، زمینه رشد و تربیت کودکانی عزتمند و توانمند برای آینده کشور فراهم شود.

خسروپناه: مسئولیت ما در تعلیم و تربیت کودک سنگین است

عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ادامه این مراسم خطاب به کودکان گفت: به پدر و مادر خود احترام بگذارید و دست پدر و مادرتان را ببوسید.

وی خطاب به مربیان کودکستان‌ها نیز اظهار کرد: مسئله آموزش و تعلیم و تربیت کودک را جدی بگیرید.

خسروپناه با اشاره به اهمیت دوران کودکی افزود: تعلیم و تربیت کودک از تعلیم و تربیت در دانشگاه سخت‌تر است؛ چراکه کودکان در این سنین آمادگی بالایی برای شکل‌گیری باور‌ها و ارزش‌ها دارند و مهم این است که ارزش‌هایی مانند صداقت و عدالت به‌درستی به آنها منتقل شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: مسئولیت همه ما در تعلیم و تربیت کودک سنگین است و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز باید توجه بیشتری به این موضوع داشته باشد و از وزیر آموزش و پرورش حمایت کند.

وی با اشاره به اساسنامه سازمان تعلیم و تربیت کودک گفت: هر کاری در این زمینه به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شود، در خدمت آموزش و پرورش خواهیم بود.

خسروپناه در پایان خطاب به کودکان گفت: شما می‌توانید در آینده دانشمند، وزیر، رئیس‌جمهور و مسئولانی باشید که به مردم خدمت می‌کنند.