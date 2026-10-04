به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بخشدار احمدآباد، در حاشیه این جشنواره گفت: این رویداد با مشارکت بهره‌برداران ۳۵ هکتار باغ سیب روستای رباط سفید و با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری و تاریخی منطقه، رونق محصولات کشاورزی و تقویت نشاط اجتماعی برگزار شد.

علی مهدویان ادامه داد: در این جشنواره سیب، صنایع دستی، نان‌های محلی، خشکبار، لبنیات و لباس‌های سنتی عرضه شد و از فعالان رسانه، ورزشکاران برگزیده و برندگان جوایز، از جمله دارنده سنگین‌ترین سیب، قدردانی شد.

بخشدار احمدآباد برگزاری مستمر برنامه‌های شاد را راهکاری مؤثر برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ایجاد امید در جامعه، به‌ویژه نوجوانان، دانست و خواستار ساخت سردخانه برای حفظ محصولات کشاورزی منطقه و تخصیص اعتبار برای تجهیز کاروانسرای تاریخی رباط سفید به‌عنوان مرکز برگزاری رویداد‌ها و اشتغال‌زایی شد.