به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، استاندار در نشست هماهنگی تشمیل قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار با اشاره به شرایط جنگی و ضرورت مدیریت دقیق بازار، بر اجرای ظرفیت‌های قانونی از جمله ماده ۴۸ تأکید کرد و گفت: در شرایط فعلی، کنترل و نظارت بر بازار باید با حساسیت بیشتری دنبال شود و دستگاه‌های مسئول باید بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار کشور، ضوابط و دستورالعمل‌های مشخصی برای نظارت داشته باشند.

رحمانی افزود قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار با هدف ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و تنظیم بهتر بازار انجام شده است و فرمانداران نیز باید در شهرستان‌ها این روند را با جدیت دنبال کنند.

وی همچنین با اشاره به تشدید بازرسی‌ها در بخش‌های مختلف بازار ادامه داد: روند تشدید نظارت بر بازار در حال انجام است و در همه حوزه‌ها بازرسی‌ها افزایش یافته است.

استاندار گفت: افزایش حجم بازرسی‌ها نباید موجب کاهش کیفیت نظارت شود و بازار باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که ضمن استمرار کنترل‌ها، دقت و کیفیت بازرسی‌ها نیز حفظ شود.

در ادامه این نشست، موضوع نظارت بر استاندارد برخی کالا‌ها از جمله طلا، شیرآلات و عرقیات نیز مورد بررسی قرار گرفت.

رحمانی افزود: بر اساس مباحث مطرح‌شده و گزارش کارشناسان اداره استاندارد، در برخی از این حوزه‌ها مشکلاتی وجود دارد که نیازمند نظارت و کنترل بیشتر است.

در پایان، مسئولان بر استمرار فعالیت قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار، افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و مدیریت دقیق بازار با هدف جلوگیری از تخلفات، کنترل قیمت‌ها و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان تأکید کرد.