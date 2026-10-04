نگاهی به برنامه های رادیو و تلویزیون در خبرهای رسانه

نگاهی به برنامه های رادیو و تلویزیون در خبرهای رسانه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این مجموعه روایتی از سیره عملی و سبک زندگی شهداست که هر روز حوالی ساعت ۱۲ از رادیو سلامت پخش می‌شود.

دانشگاه صداوسیما از میان داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵، دانشجو می‌پذیرد.

کارگردانی تلویزیون، تلویزیون و هنر‌های دیجیتال، مهندسی برق، روزنامه‌نگاری و فیلمنامه نویسی رشته‌های این دانشگاه در مقطع کارشناسی است.

شبکه تماشا پخش «کلینیک رویا» را از فردا ساعت ۱۷ آغاز می‌کند.

داستان این مجموعه درباره یک بیمارستان است که در گذر سال‌ها دستخوش تغییرات زیادی شده است.

بازگشت به طبیعت امروز ساعت ۱۴ از شبکه مستند پخش می‌شود.

این مجموعه، محصول ۲۰۲۵، در هر قسمت ماجرای تیمار، آموزش و بازگرداندن یک حیوان به طبیعت است.