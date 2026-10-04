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وزیر اقتصاد از آغاز طرح ارائه کارت اعتباری ایرانیان برای زوجهای جوان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ واگذاری زمینهای طرح جوانی جمعیت در ساوه بعد از سه سال به مرحله قرعه کشی رسید.
لنجابی مدیرکل راه و شهرسازی استان با اشاره اینکه ۵۵۱ قطعه زمین ۲۰۰ متری در این طرح واگذار شد گفت: در این واگذاری ۱۱۰۲ خانواده پوشش داده میشوند.
هرساله ۴ تا ۱۰ مهرماه هفته سالمند نامگذاری شده هدف از این نامگذاری این هفته احترام حمایت و توجه به نسل پیشین است.
محمدعلی اله دادی مدیرکل بهزیستی استان با توجه به کمبود تولد در استان گفت:در سال ۱۴۳۰ بیش از ۳۰ درصد از جمعیت استان سالمندی خواهند شد.
سیدعلی مدنی زاده وزیر اقتصاد با اشاره به آغاز کارتهای اعتباری ازدواج گفت: در بانکهای ملت و تجارت به صورت پایلوت شروع به کار کرده است.