به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ واگذاری زمین‌های طرح جوانی جمعیت در ساوه بعد از سه سال به مرحله قرعه کشی رسید.

لنجابی مدیرکل راه و شهرسازی استان با اشاره اینکه ۵۵۱ قطعه زمین ۲۰۰ متری در این طرح واگذار شد گفت: در این واگذاری ۱۱۰۲ خانواده پوشش داده می‌شوند.

هرساله ۴ تا ۱۰ مهرماه هفته سالمند نامگذاری شده هدف از این نامگذاری این هفته احترام حمایت و توجه به نسل پیشین است.

محمدعلی اله دادی مدیرکل بهزیستی استان با توجه به کمبود تولد در استان گفت:در سال ۱۴۳۰ بیش از ۳۰ درصد از جمعیت استان سالمندی خواهند شد.

سیدعلی مدنی زاده وزیر اقتصاد با اشاره به آغاز کارت‌های اعتباری ازدواج گفت: در بانک‌های ملت و تجارت به صورت پایلوت شروع به کار کرده است.



