به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جشنواره شکرانه برداشت انار شهرستان اندیمشک با حضور نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی، معاون فرماندار، مدیر ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان، رئیس بازرسی سازمان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان و جمعی از مسئولان، کشاورزان و باغداران، در روستای منگره برگزار شد.

این جشنواره با هدف معرفی ظرفیت‌های کشاورزی منطقه، حمایت از باغداران و ترویج تولید محصولات بومی و با اجرای برنامه‌های شاد و متنوع برگزار شد؛ برنامه‌ای که فرصتی برای بزرگداشت زحمات باغداران و جشن برداشت محصول راهبردی انار در این شهرستان فراهم کرد.

‌

در حاشیه این مراسم نیز نمایشگاه صنایع دستی و مشاغل خانگی در منطقه گردشگری منگره برپا شد و تولیدات و توانمندی‌های بانوان و فعالان محلی به نمایش درآمد؛ اتفاقی که چهره‌ای گردشگری و معیشتی نیز به این جشنواره بخشید.