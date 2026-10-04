معاون توسعه طرح‌های شرکت برق حرارتی از ورود نخستین توربین گازی نیروگاه سیکل‌ترکیبی ۵۴۶ مگاواتی زاهدان به کارگاه طی یک ماه آینده و برنامه‌ریزی برای سنکرون واحد نخست این نیروگاه تا پیک مصرف برق تابستان سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، روح‌اله اسپنانی، در جریان بازدید از طرح نیروگاه سیکل‌ترکیبی ۵۴۶ مگاواتی زاهدان، این طرح را از اولویت‌های مهم وزارت نیرو و شرکت برق حرارتی دانست و بر تسریع در اجرای آن تأکید کرد.

اسپنانی با اشاره به نقش این نیروگاه در تقویت زیرساخت تولید برق و رفع ناترازی انرژی در سیستان و بلوچستان گفت: همه اقدامات اجرایی، مهندسی و پشتیبانی باید با هماهنگی و انسجام کامل دنبال شود تا امکان نصب، راه‌اندازی و سنکرون واحد نخست گازی نیروگاه تا پیک مصرف برق تابستان سال آینده فراهم شود.

وی افزود: نخستین توربین گازی نیروگاه به ظرفیت ۱۸۳ مگاوات طی یک ماه آینده وارد کارگاه می‌شود و توربین گازی دوم نیز تا پایان آذرماه به کارگاه خواهد رسید.

معاون توسعه طرح‌های شرکت برق حرارتی با تأکید بر مدیریت دقیق زمان و منابع در اجرای طرح ، خواستار شناسایی و رفع به‌موقع موانع و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای تحقق برنامه زمان‌بندی شد.

اسپنانی همچنین در بازدید از نیروگاه مقیاس متوسط ۱۲۶ مگاواتی زاهدان، بر تسریع در تکمیل فعالیت‌های باقی‌مانده در بخش‌های پاوربلاک و BOP تأکید کرد و ساخت مخزن سوخت، ساختمان مرکز کنترل (CCB) و سیستم آتش‌نشانی را از اولویت‌های اجرایی این طرح برشمرد.

وی با اشاره به برنامه توسعه بخش بخار نیروگاه‌های گازی افزود: فعالیت‌های مهندسی ساخت بخش بخار نیروگاه مقیاس متوسط زاهدان به‌عنوان اولویت نخست ساخت بخش بخار نیروگاه‌های مقیاس متوسط آغاز شده است؛ بنابراین باید تکمیل مطالعات و طراحی‌های مهندسی و فراهم‌سازی مقدمات اجرایی این طرح با جدیت دنبال شود.

معاون توسعه طرح‌های شرکت برق حرارتی، توسعه بخش بخار نیروگاه‌های گازی را از اولویت‌های وزارت نیرو برای افزایش ظرفیت تولید و ارتقای بهره‌وری نیروگاه‌ها عنوان کرد.

در ادامه، حامد صیرفیان‌پور، معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت شرکت برق حرارتی، با تأکید بر جایگاه پروژه نیروگاه سیکل‌ترکیبی زاهدان در برنامه‌های توسعه صنعت برق کشور، گفت: با توجه به اولویت ساخت نیروگاه‌های سیکل‌ترکیبی در برنامه‌های وزارت نیرو، ظرفیت این معاونت برای رفع موانع، تسهیل فرآیند‌ها و پشتیبانی از اجرای طرح به کار گرفته خواهد شد.

صیرفیان‌پور افزود: با توجه به هدف‌گذاری انجام‌شده برای سنکرون واحد نخست گازی نیروگاه تا پیک مصرف سال آینده، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت در کنار معاونت توسعه طرح‌های شرکت برق حرارتی از روند اجرای پروژه و تحقق اهداف تعیین‌شده حمایت خواهد کرد.

در پایان این بازدید نیز با بررسی چالش‌های پیش‌روی پروژه‌های نیروگاهی زاهدان، بر استمرار پیگیری‌ها، تسریع فعالیت‌های اجرایی و مهندسی و تأمین به‌موقع تجهیزات تأکید شد.