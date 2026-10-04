رقابت رالی اتومبیل رانی ساردنی - سیزدهمین و آخرین مرحله از پنجاه و چهارمین فصل رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در ایتالیا ادامه یافت.

در این دوره از رقابت‌های قهرمانی جهان ۱۲ راننده در قالب ۴ تیم در ۱۳ رقابت مسابقه دادند. رده بندی کلی رالی سادنی که به مسافت کلی ۳۰۶.۹۲ کیلومتر و در ۱۷ مرحله ویژه در جاده‌های خاکی در منطقه آلگِرو برگزار شد، تا پایان روز سوم (۱۳ مرحله از ۱۷ مرحله ویژه) به این شرح است:

۱- اولیور سولبرگ از سوئد - اتومبیل تویوتا یاریس ۲:۴۲:۳۳:۰۲ ساعت

۲- سباستین اوژیه از فرانسه - تویوتا یاریس ۳۳:۰۶ ثانیه اختلاف

۳- سامی پایاری از فنلاند - تویوتا یاریس ۱:۳۹:۰۹ دقیقه اختلاف

۴- آدرین فورمو از فرانسه - هیوندای آی ۲۰، ۲:۳۲:۰۰ دقیقه اختلاف

۵- الفین اوانز از انگلیس - تویوتا یاریس ۲:۳۸:۰۴ دقیقه اختلاف

۶- کاتسوتا تاکاموتو از ژاپن - تویوتا یاریس ۵:۴۳:۰۹ دقیقه اختلاف

...

۱۹ - تیری نوویل از بلژیک - اتومبیل هیوندای آی ۲۰، ۲۹:۴۹:۰۶ دقیقه اختلاف

کمیته رالی فدراسیون بین المللی اتومبیل رانی (فیفا) مرحله پایانی تقویم فصل سال ۲۰۲۶ را که قرار بود ۱۱ تا ۱۴ نوامبر در عربستان برگزار شود، به علت درگیری‌های منطقه و جنگ عربستان با یمن لغو کرده است.