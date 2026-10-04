

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، عباس پوریانی گفت: با ورود دستگاه قضایی استان به طرح جاده سلامت در نوار ساحلی و آزادسازی حریم ۶۰ متری سواحل دریای خزر و پیگیری‌های دادستانی شهرستان عباس‌آباد ۲۰ هکتار از اراضی شنی ماسه‌ای مابین حریم ۶۰متر و پلاک اشخاص که در اختیار دولت قرار خواهد گرفت شناسایی شد.

او افزود: ۸ هکتار از اراضی واقع در حریم ۶۰ متری دریای خزر در مسیر جانمایی جاده ساحلی این شهرستان که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از گذشته دیوارکشی شده بود، با همکاری فراجا و یگان حفاظت منابع طبیعی رفع تصرف شد.



رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: این اراضی پس از رفع تصرف، برای اجرای طرح جاده ساحلی، تحویل شهرداری‌های شهرستان عباس‌آباد شد.