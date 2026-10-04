رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماهنشان از انجام عملیات پایش ویژه مناطق حاشیه رودخانه قزل اوزن در راستای پایش مستمر سلامت اکوسیستم و پیشگیری از شیوع بیماری‌های ویروسی در حیات‌وحش، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ حسینعلی ملکی، گفت: در این عملیات که با حضور معاون و کارشناس پایش این اداره انجام شد، وضعیت سلامت پرندگان و بررسی احتمال حضور ویروس آنفلوآنزای فوق حاد (HPAI) در زیست‌گاه‌های این منطقه مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت.

وی هدف از این اقدام را، شناسایی زودهنگام هرگونه علائم بیماری در جمعیت پرندگان و جلوگیری از گسترش آن به سایر مناطق حفاظت‌شده و حیات‌وحش، عنوان کرد.

به گفته رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست ماهنشان، تداوم پایش‌های دوره‌ای، ضرورتی انکارناپذیر برای حفاظت از اکوسیستم منطقه است.

وی تأکید کرد:نظارت بر سلامت رودخانه قزل‌اوزن به‌منظور جلوگیری از بروز هرگونه تهدید برای زنجیره غذایی با جدیت دنبال می‌شود.