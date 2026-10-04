عملیات تعمیرات اساسی تجهیزات و اجرای طرح‌های اصلاحی تعویض خطوط فرسوده فرآیندی در ایستگاه تقویت فشار گاز آسماری یک، با هدف نگهداشت دارایی‌های فیزیکی، تضمین استمرار تولید و افزایش ضریب ایمنی عملیات با موفقیت انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان و به نقل از شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، این اقدام تخصصی شامل بازرسی جامع، عیب‌یابی و رفع اشکال کامل از تمامی مخازن تحت فشار، مبدل‌های حرارتی، شیرآلات فرآیندی و همچنین بهسازی و کالیبراسیون سامانه‌های برقی و تجهیزات ابزار دقیق بود.

همچنین با هدف پیشگیری از خطر‌های فرآیندی و نگهداری از خطوط انتقال، تعویض بخش‌های فرسوده لوله‌کشی در دستور کار قرار گرفت؛ بر این اساس، بیش از ۱۶۵ متر لوله‌گذاری در سایز‌های گلوگاهی ۴، ۸، ۱۰، ۱۶، ۲۰ و ۳۰ اینچ، به همراه نزدیک به ۲۰۰ متر از خطوط در سایز‌های یک اینچ و پایین‌تر به‌طور کامل نوسازی و ایمن‌سازی شد.

اجرای به‌موقع این حجم از عملیات نوسازی و بازرسی فنی در ایستگاه آسماری یک، نقشی محوری در ارتقای تاب‌آوری تاسیسات، حفظ الزامات زیست‌محیطی و پایداری فرآیند جمع‌آوری و تقویت فشار گاز در این حوزه عملیاتی ایفا می‌کند.