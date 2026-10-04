در هفته نهم لیگ برتر فوتبال ساحلی باشگاه‌های کشور تیم فولاد هرمزگان در ورزشگاه غدیر بندرعباس مقابل تیم چادرملو اردکان با نتیجه ۳ بر یک به برتری دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، برای فولاد هرمزگان در بازی عصر دیروز، مهران خسروی، رضا امیری زاده و موحد محمدپور گلزنی کردند.

تیم فولاد هرمزگان با کسب ۲۱ امتیاز صدرنشین شد و در آخرین بازی این مرحله مهمان کیان سمنان است.

اما شهرداری بندرعباس دیگر نماینده هرمزگان در لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور، در این هفته در سمنان به مصاف کیان این شهر رفت و با نتیجه سه بر یک مغلوب شد.

تک گل تیم شهرداری بندرعباس را ایمان میرشمسی به ثمر رساند.

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تیم فوتبال ساحلی شهرداری بندرعباس ۶ امتیازی در آخرین بازی این فصل در بندرعباس به دیدار ملاباشی یزد خواهد رفت.