مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی از واریز ۴هزار و ۶۲۰ میلیارد ریال به حساب شهرداری‌های استان از محل عوارض ارزش افزوده در نیمه نخست سال خبر داد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۲۲ در صد افزایش دارد.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، گفت: مطابق بند (الف) ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۴۰۰)، عوارض موضوع این قانون بر اساس جمعیت بین شهرداری‌ها، دهیاری ها، اداره امور عشایر و فرمانداری‌ها (سهم روستا‌های فاقد دهیاری) توزیع می‌شود و در همین راستا، از محل عوارض ارزش افزوده، مبلغ ۴ هزار و ۶۲۰ میلیارد ریال به‌صورت مستقیم به حساب ۳۱ شهرداری استان خراسان جنوبی در ۶ ماهه امسال واریز شده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲۲ درصد افزایش داشته است.

کریمدادی افزود: در این مدت، شهرداری بیرجند با دریافت ۲هزار و ۱۶۱ میلیارد ریال، قائن با ۴۲۷ میلیارد ریال، طبس با ۴۱۲ میلیارد ریال، فردوس با ۲۸۷ میلیارد ریال و نهبندان با ۱۹۵ میلیارد ریال، بالاترین میزان عوارض ارزش افزوده واریزی را در بین شهرداری‌های استان به خود اختصاص داده‌اند در مجموع نیز هزار و ۱۳۸ میلیارد ریال بین مابقی شهرداری‌های استان توزیع شده است.

وی گفت: منابع حاصل از عوارض ارزش افزوده، نقش کلیدی در توسعه شهری، اجرای طرح های عمرانی، بهبود زیرساخت‌های شهری و ارتقاء خدمات عمومی دارد.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی افزود: تداوم همکاری و مشارکت مؤدیان مالیاتی در پرداخت به‌موقع مالیات و عوارض، زمینه‌ساز افزایش اعتبارات عمرانی، بهبود کیفیت زندگی شهروندان و تسریع روند توسعه شهری در استان خراسان جنوبی خواهد بود.