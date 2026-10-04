به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی شکاری اظهار کرد: با آغاز فرآیند عقد قرارداد محصولات پاییزه از امروز شنبه ۱۱ مهرماه، قرارداد کشت محصولات پاییزه در سال زراعی جاری، بر اساس الگوی کشت با کشاورزان در سه مرکز جهاد کشاورزی شهرستان منعقد می‌شود.

وی افزود: اجرای این طرح با هدف برنامه‌ریزی و ساماندهی کشت پاییزه، هدایت سطح زیرکشت محصولات در چارچوب الگوی کشت و استفاده بهینه از منابع تولید انجام می‌شود.

شکاری در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت الگوی کشت، از کشاورزان شهرستان خواست با مراجعه به مراکز سه‌گانه جهاد کشاورزی هندیجان، نسبت به انجام فرآیند عقد قرارداد کشت محصولات پاییزه اقدام کنند.