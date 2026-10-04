دستگیری ۱۷۸ خردهفروش مواد مخدر و کشف ۹۵ کیلوگرم تریاک در لرستان
فرمانده انتظامی لرستان از دستگیری ۱۷۸ قاچاقچی و خردهفروش مواد مخدر و کشف بیش از کشف ۹۵ کیلوگرم تریاک در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛فرمانده انتظامی استان لرستان گفت:طرح آرامش در شهر با هدف مقابله با مواد مخدر و برخورد با قاچاقچیان،توزیعکنندگان و خردهفروشان در شهرستان خرم آباد اجرا شد.
سردار محمدرضا هاشمیفر افزود: این طرح، ۲۷ قاچاقچی و ۱۵۱ خردهفروش مواد مخدر دستگیر، ۹۵ کیلو و ۷۰۰ گرم تریاک کشف و ۳۲۱ معتاد متجاهر جمعآوری و به مراکز مجاز بازپروری و ترک اعتیاد معرفی شدند.
فرمانده انتظامی لرستان بیان کرد: همچنین در این عملیاتها ۹ دستگاه خودرو متعلق به قاچاقچیان و خردهفروشان توقیف شد.