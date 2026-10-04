فرمانده انتظامی لرستان از دستگیری ۱۷۸ قاچاقچی و خرده‌فروش مواد مخدر و کشف بیش از کشف ۹۵ کیلوگرم تریاک در استان خبر داد.



به گزارش مقابله با مواد مخدر و برخورد با قاچاقچیان،توزیع‌کنندگان و خرده‌فروشان در شهرستان خرم آباد اجرا شد. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛فرمانده انتظامی استان لرستان گفت:طرح آرامش در شهر با هدف



سردار محمدرضا هاشمی‌فر افزود: این طرح ، ۲۷ قاچاقچی و ۱۵۱ خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر، ۹۵ کیلو و ۷۰۰ گرم تریاک کشف و ۳۲۱ معتاد متجاهر جمع‌آوری و به مراکز مجاز بازپروری و ترک اعتیاد معرفی شدند.

فرمانده انتظامی لرستان بیان کرد: همچنین در این عملیات‌ها ۹ دستگاه خودرو متعلق به قاچاقچیان و خرده‌فروشان توقیف شد.