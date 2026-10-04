

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی گفت: ۲ روستا بازار جدید در شهرستان بشرویه خراسان جنوبی با هزینه ۴ میلیارد تومان تجهیز و فعالیت خود را آغاز کرده است.

رضوی افزود: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های روستا بازارها، فراهم کردن امکان عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و تولیدات روستایی است؛ به‌گونه‌ای که کشاورزان می‌توانند محصولات قابل عرضه خود را بدون واسطه در این بازار‌ها عرضه و به فروش برسانند.

وی با اشاره به اینکه در خراسان جنوبی ۱۳ روستا بازار فعال است افزود: ۳ روستا بازار در شهرستان سرایان، ۲ روستا بازار در شهرستان قاینات، ۲ روستا بازار در شهرستان سربیشه، ۴ روستا بازار در شهرستان بیرجند و ۲ روستا بازار جدید هم در شهرستان بشرویه هم اکنون فعالیت دارند.

مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی گفت: مردم هم استانی می‌توانند بخشی از کالا‌های اساسی و مورد نیاز خود را از همین بازار‌ها تهیه کنند که این موضوع ضمن تسهیل دسترسی مردم به محصولات، به ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکننده و مصرف‌کننده کمک می‌کند.