سه پرونده مهم در حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان برای حضور در فهرست‌های جهانی پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان گفت: در چارچوب سند تحول استان، چند اقدام مهم در حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع‌دستی دنبال می‌شود که بخشی از آنها به معرفی ظرفیت‌های استان در سطح ملی و جهانی اختصاص دارد.

محمدهادی طهرانی‌مقدم افزود: روستای "درک" به عنوان نامزد سال ۲۰۲۶ روستا‌های جهانی گردشگری پیشنهاد شده و در حال حاضر استان در انتظار نتیجه ارزیابی نهایی داوران سازمان جهانی گردشگری است.

وی افزود: در حوزه میراث فرهنگی هم پرونده آسباد‌های سیستان به صورت مشترک میان سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی و پرونده سوزن‌دوزی بلوچ که رایزنی‌هایی آن با کشور‌های مرتبط از جمله افغانستان، پاکستان و عمان انجام شده است.

وی تأکید کرد: تحقق هر یک از این ظرفیت‌ها می‌تواند به معرفی بیشتر سیستان و بلوچستان، تقویت جایگاه استان در عرصه گردشگری و توجه جامعه ملی و جهانی به ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی آن کمک کند.