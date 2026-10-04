تجمعات شبانه، حافظ انسجام ملی است و ۲۱۷ شب حضور حماسی مردم مازندران در میدان مقاومت در برابر دشمنان این وحدت را نشان داده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،مردم مبعوث شده، بصیر و ولایی مازندران در دویست و هفدهمین قرار شبانه به میدان آمدند تا به دشمن بگویند با همه وجود، مدافع کشور خود هستیم.

شرکت کنندگان پرچم میهن را به اهتزاز در آوردند و قدرت همبستگی ملی را به دشمنان و بدخواهان اسلام نشان دادند.

حاضران در این تجمع، اتحاد و همبستگی ملی را کلید پیروزی و صیانت از کشور دانستند.