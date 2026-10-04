آزمون سراسری قرآن و عترت که حدود پنج سال متوقف شده بود از سر گرفته شد و تاکنون ۹۰۰ موسسه و ۴۲ هزار نفر برای شرکت در این آزمون ثبت نام کرده‌اند.

آزمون سراسری قرآن و عترت پس از پنج سال وقفه برگزار می‌شود

آزمون سراسری قرآن و عترت پس از پنج سال وقفه برگزار می‌شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، آموزش و توسعه مشارکت‌های مردمی مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست با فعالان قرآنی اصفهان گفت: آزمون سراسری قرآن و عترت که به دنبال شرایط کرونا و فرایند جابه‌جایی دولت حدود پنج سال متوقف شده بود از سر گرفته شد و در بیستمین دوره پذیرای همه علاقه‌مندان خواهد بود.

مرتضی خدمتکار آرانی افزود: در این دوره علاوه بر حافظان و قرآن‌آموزان، مؤسسات و تشکل‌های قرآنی مردمی نیز به صورت مستقیم در فرایند ارزیابی و رقابت مشارکت می‌کنند.

وی با بیان اینکه ثبت نام این آزمون پس از ابلاغ دستورالعمل از نیمه شهریور آغاز شده و تا ۲۰ مهرماه ادامه دارد، افزود: در زمان حاضر بر اساس اطلاعات سامانه آزمون که به صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شود تاکنون ۹۰۰ موسسه و ۴۲ هزار نفر در رشته‌های مختلف ثبت نام کرده‌اند.

خدمتکار آرانی اضافه کرد: این دوره از آزمون فقط مختص مؤسسات و تشکل‌های قرآنی نیست و افرادی که در هیچ موسسه‌ای فعالیت نمی‌کنند نیز می‌توانند به عنوان داوطلب آزاد در این رویداد ثبت‌نام کنند.

مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی، آموزش و توسعه مشارکت‌های مردمی مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: پس از ثبت نام یک بسته آموزشی ویژه برای تولید اثر یا محتوای قرآنی نیز پیش‌بینی شده است که مبنای ارزیابی و آزمون خواهد بود.

وی با مروری بر بخش‌های مختلف آزمون از اضافه شدن رشته جدید با عنوان «اندیشه‌های قرآنی رهبر شهید» به آزمون اشاره و بیان کرد: کتاب‌های ارزشمند «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» و «انسان ۲۵۰ ساله» به عنوان منابع این رشته تعریف شده‌اند.

خدمتکار با بیان اینکه ۵۰ درصد رشته‌های آزمون مربوط به حفظ و مفاهیم قرآن است، افزود: این بخش از افراد مبتدی مانند حافظان جزو سی قرآن تا افرادی که موفق به حفظ کل قرآن شده‌اند را در بر می‌گیرد.

معاون اداره‌کل دفتر برنامه‌ریزی، آموزش و توسعه مشارکت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این نشست گفت: تاکنون حدود ۹۰ موسسه قرآنی اصفهان در بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت ثبت نام کرده‌اند.

حامد حسین زاده افزود: این دوره از آزمون در چهار محور اصلی شامل «حفظ و مفاهیم قرآن کریم»، «معارف قرآن و عترت»، «اندیشه‌های قرآنی رهبر شهید» و «مهارت‌های هنری و رسانه‌ای قرآنی» برگزار می‌شود.

وی افزود: قرآن و هوش مصنوعی»، «تولید محتوای قرآنی با تلفن همراه»، «داستان‌نویسی»، «قصه‌گویی برای کودکان» و «کنشگری قرآنی در فضای مجازی» در این دوره از آزمون در قالب مهارت‌های هنری و رسانه‌ای قرآنی گنجانده شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان در این نشست گفت: قرآن و عترت به زیبایی در معماری اصفهان به ویژه مساجد آن به تصویر کشیده شده است.

سید مهدی سیدین نیا افزود: مفهوم انقلاب اسلامی نیز با قرآن و عترت عجین شده و ساختار‌های نظام اسلامی پیرامون آن شکل گرفته است.

در زمان حاضر ۲۲۰ مؤسسه قرآنی، ۶۵۰ خانه قرآنی در مناطق محروم و ۳۸ مدرسه حفظ قرآن با مشارکت حدود سه هزار خانواده در استان اصفهان فعالیت دارند.