مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: «زنگ پلیس»با هدف تقویت مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان در مدارس نواخته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: اجرای برنامه «زنگ پلیس» زمینه‌ای برای تقویت قانون‌مداری، مسئولیت‌پذیری و نظم و انضباط در بین دانش‌آموزان است.

رضایی در آیین «زنگ پلیس» که به مناسبت هفته نیروی انتظامی در یکی از مدارس مرکز استان برگزار شد، ضمن تبریک این هفته به کارکنان نیروی انتظامی، از تلاش‌ها و خدمات پلیس در برقراری نظم و امنیت قدردانی کرد.

وی افزود: آموزش و پرورش و نیروی انتظامی در زمینه‌هایی همچون قانون‌مداری، مسئولیت‌پذیری و نظم و انضباط دارای فصل مشترک هستند و برگزاری برنامه‌هایی مانند «زنگ پلیس» می‌تواند به نهادینه شدن این مؤلفه‌ها در بین دانش‌آموزان کمک کند.

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت آشنایی دانش‌آموزان با وظایف پلیس گفت: دانش‌آموزان باید با نقش نیروی انتظامی در تأمین امنیت و اهمیت امنیت در توسعه و پیشرفت جامعه بیش از پیش آشنا شوند.

رضایی تأکید کرد: تعامل و همکاری آموزش و پرورش و نیروی انتظامی و اجرای برنامه‌های مشترک، نقش مهمی در تربیت دانش‌آموزانی قانون‌مدار، مسئولیت‌پذیر و منضبط دارد.

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: دانش‌آموزان به‌عنوان بخش مهمی از جامعه علمی کشور می‌توانند در ارتقای امنیت، به‌ویژه در حوزه فرهنگ ترافیک، نقش مؤثری داشته باشند.

وی در سومین روز از هفته گرامیداشت انتظامی، در آیین «روز پلیس و مدارس» با اشاره به برنامه‌های هفته انتظامی در استان افزود: حضور پلیس در مدارس با هدف آموزش، ارتباط بیشتر و تعامل مؤثرتر با دانش‌آموزان انجام می‌شود.

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به برنامه‌های این هفته گفت: روز جمعه در میادین نماز سراسر استان میز خدمت برپا شد و کارکنان انتظامی از نزدیک پاسخگوی مردم بودند.

وی افزود: سرکشی و دیدار با خانواده معظم شهدا نیز از دیگر برنامه‌های هفته انتظامی بود و در ادامه نیز برنامه‌هایی برای تجلیل از خانواده معظم شهدا و کارکنان انتظامی استان برگزار خواهد شد.

فرمانده انتظامی استان، دیدار و نشست با معتمدان و بزرگان استان، حضور در مساجد، مدارس و محلات را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده در هفته انتظامی عنوان کرد.